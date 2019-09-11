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köpekler iş başında

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Dedektör köpekler iş başında
BAŞKENT Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BUGSAŞ), AŞTİ'de 7/24 üst düzey güvenlik önlemleriyle vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük titizlik içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yolcu yoğunluğunun giderek arttığı AŞTİ'de, üst düzey güvenlik önlemleriyle 7/24 çalışan BUGSAŞ güvenlik personeli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği içerisinde denetimlerine devam ediyor. Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan denetimlerde, giriş çıkış yapan otobüsler, yolcu valizlerinde sürekli olarak aramalar gerçekleştiriliyor.
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Dedektör köpekler iş başında
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