Dedektör köpekler iş başında

BUGÜN NELER OLDU

Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BUGSAŞ), AŞTİ'de 7/24 üst düzey güvenlik önlemleriyle vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük titizlik içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yolcu yoğunluğunun giderek arttığı AŞTİ'de, üst düzey güvenlik önlemleriyle 7/24 çalışan BUGSAŞ güvenlik personeli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği içerisinde denetimlerine devam ediyor. Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan denetimlerde, giriş çıkış yapan otobüsler, yolcu valizlerinde sürekli olarak aramalar gerçekleştiriliyor.