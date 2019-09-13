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11.Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 13.9.2019
11.Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali bugün başlıyor
KALECIK'TE gerçekleştirilen ve amacı 'Kalecikkarası' adıyla yetişen üzümün uluslararası bilinirliğini pekiştirmek ve geliştirmek olan ve geleneksel olarak düzenlenen festivalin 11.si bugün Kalecikte başlıyor. Festival organizasyonunu gerçekleştiren Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan "En son dört yıl önce gerçekleştirilen festivali yeniden yaşatarak hem yaşadıkları iklimin ve coğrafyanın kendilerine mirası olan Kalecikkarası Üzümünü hem de geçmişin birçok dönemlerine ait izlerinin taşındığı kalecikteki tarih ve kültür varlıklarını tanıtmayı amaçladıklarını" belirtti.
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11.Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali bugün başlıyor
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