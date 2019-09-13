Yeşile sahip çıkmalıyız

BÜYÜKŞEHİR

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında söz alan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "Gezi olaylarında ağaç kesildi' diye ortalığı yakanlar yıkanlar otobüsleri ateşe verenler, ODTÜ'de KYK'ya yurt yapılıyor diye CHP grubu adına ayağa kalkan milletvekilleri, yeşile karşı hassasiyetlerini gösterdiler. Geçen hafta Dumlupınar Bulvarı'nda ağaçlar kesildi. Yol yapımı için bu ağaçlar kesilirken ne sizin şahsınız ne de CHP ses çıkarmadı" dedi. AK Parti Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, "Neden CHP yönetimi ses çıkarmıyor? Ağaç katliamını kınıyorum. Yeşile hep birlikte sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.Söz alan, AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, Eskişehir yolu Dumlupınar Caddesi'nde yol yapımı ile alakalı kesilen ağaçların resimlerini göstererek bunu yapanları kınıyorum dedi. Karaaslan, "Başkan seçim kampanyasında yeşil kuşak projeniz vardı. "Ankara'yı daha yeşil Ankara yapacağız" projeniz vardı. Gezi olaylarında ağaç kesildi diye ortalığı yakanlar yıkanlar otobüsleri ateşe verenler ODTÜ'de KYK'ya yurt yapılıyor diye CHP grubu adına ayağa kalkan milletvekilleri yeşile karşı hassasiyetlerini gösterdiler. Geçen hafta Dumlupınar Bulvarı'nda ağaçlar kesildi. Ne sizin şahsınız ne de CHP hiçbir ses çıkmadı. Bu ağaçlar kesilmeyip yerinden sökülüp başka yere aktarılsaydı daha çevreci daha yeşil Ankara olması yönünde hareket edilebilirdi. Daha yeşil Ankara'yı bu şekilde mi yapacaksınız?" demesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kocaman bir yeşil kuşak projesiyle orada kesilen ağaçlarla nasıl bir ilgi kurduğunu anlamak mümkün değil. Ben size yarın kaç tane ağacın yol yapılırken taşındığını koruma alındığını raporlarını ve görüntülerini göstereceğim. Taşınanları da göstereceğim kesilen varsa kesilenleri de göstereceğim" dedi.Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, "Ankara hepimizin bu şehirde çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz çevreyi korumak çocuklarımızı korumaktır. CHP, 'Yeşil ve ağaç benim kırmızı çizgimdir' diyor. Büyükşehir belediyesi bu kırmızı çizgileri ihlal etmiştir. Neden CHP yönetiminde tek bir ses çıkmıyor? Bu mesele partiler üstü bir meseledir Ankaralı bir vatandaş olarak ağaç katliamını kınıyorum yeşile hep birlikte sahip çıkmamız lazım" diye konuştu. Öte yandan bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, açıklamasında "Kentin birçok noktasında devam eden yol çalışmaları kapsamında bulunan ağaçlar, dünya standartlarında yöntemler kullanılarak 'ağaç söküm ve nakil makinesi' ile sökülerek başka yere taşınıyor" denildi