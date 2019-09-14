Hem anne hem de şampıyon

BUGÜN NELER OLDU

2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Goalball Milli Takımı'nın oyuncusu, spora başlama hikâyesini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedeflerini ve aktif bir sporcu olarak anne olmayı anlattı. Yüzde 85 görme kaybı olmasına rağmen çocukken ailesinin güvenerek sokağa çıkardığını, bu yüzden özgüveninin yüksek olduğunu belirten milli sporcu, "Goalball'e 2006'da başladım. Milli takımda ilk 2008 yılında Almanya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldım.Ancak bize sponsor gerekiyor. Kadromuz çok iyi. Dünyanın en iyi futbol oyuncuları ve dünyanın en iyi defans oyuncuları bizde.dedi. Milli takım kadrosunun dünya sıralamasında 1 numara olduğunu belirten Gülşah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tokyo için favori gösteriliyoruz. Yeniden altın madalya kazanmak için hiç ara vermeden çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz."