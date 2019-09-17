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Avukatlar çöp topladı

Barosu avukatları, ‘15 Eylül Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle Çankaya’daki mevkisinde hep birlikte çöp topladı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Avukatlar çöp topladı
ANKARA Barosu Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak için çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Aksu ve Ankara Barosu Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu Başkanı Onurcan Yazıcı ile çok sayıda avukat katıldı. Ellerindeki çöp poşetleriyle Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi'ne gelen avukatlar, saatlerce çöp topladı. Yaklaşık 50 poşet çöp toplayan avukatlar, önümüzdeki günlerde de Eymir Gölü'nde de temizlik çalışması yapacaklarını söyledi.
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Avukatlar çöp topladı
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