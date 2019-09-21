Kadınlar 25 Kasım’a kadar nöbette

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Kadın Savunma Ağı ile Dikmenli Kadınlar Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Çankaya Ahmed Arif Park'ında torununun gözü önünde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime Tekin ile Mamak'taki metruk bir evde çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Meral Güral için Ahmed Arif Park'ında yaşam nöbeti tuttu. Kadınlar, ellerindeki 'Yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlarla 'Kadınlar en öne mücadeleye', 'Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganları attı. Kadınlar 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar her yerde Yaşamak istiyoruz demeye devam edeceklerini söyledi.Topluluk adına konuşma yapan Ankara Kadın Savunma Ağı üyesi Buse Üçer, "Rıza Işık isimli şahıs, 6 yıl önce boşanmış olduğu eski karısına burada bıçakla saldırdı. Çocuk parkına torununu getirmiş olan kadın arkadaşımız, torunun ve pek çok kişinin gözü önünde bıçak darbeleri aldı. Her gün yeni bir biçimiyle karşımıza çıkan bu erkeklik uzlaşını, erkeklik inşasını bozarız. Çünkü 'yaşamak istiyoruz'. Çünkü yaşamın tüm güzelliklerini istiyoruz. Çünkü eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Bu örgütlü erkek gücünün karşısında, örgütlü kadın dayanışmasıyla dikiliyoruz" dedi.KADINLAR susmayacak diyen Üçer, "Kadınlar olarak kulaklarımızdan Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı silinmemişken yaşadığımız bu olay kentlerin, sokakların ve evlerin kadınlar için güvenli olmadığını bir kez daha göstermiştir. Biz kadınların hayatlarımızdan başka kaybedecek bir şeyi kalmadı. Susmuyoruz, susmayacağız. Artık yeter, diyoruz. Çünkü biz kadınlar kentlerde, evlerde, kampuslarda, sokaklarda, meydanlarda korkmadan dolaşmak istiyoruz" diye konuştu. Parkta bir süre alkış ve ıslıklarla 'kadına şiddeti' protesto eden kadınlar, daha sonra sloganlar eşliğinde parktan ayrıldı.AHMED Arif Park'ında torununun gözü önünde, eski eşi Fadime Tekin'i bıçak darbeleriyle yaralayan Rıza Işık, vatandaşların kendisini linç etmeye çalıştığı sırada, elindeki bıçakla kendini yaralamıştı. Işık'ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tekin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Mamak'ta metruk bir evde eşi Meral Güral'ı çocuğunun gözleri önünde öldüren Nazmi Güral'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.