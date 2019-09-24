Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Hareketlilik Haftası’nda Haluk Levent konseri

’nda konseri

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Hareketlilik Haftası’nda Haluk Levent konseri
AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında konser verecek olan sanatçı Haluk Levent, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yürüyüş etkinliğine katıldı. Levent, yürüyüşte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş ve ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Hiç değilse sayın bakanımızı yakaladım. Bisikletlilerin, yaya ve engelli sporcuların bazı sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bize sosyal medyadan çok baskı yapılıyor, hazır bakanımızı bulmuşken yürüyüş boyunca kafasını şişiriyorum birazcık ama çok güzel bir etkinlik. Ben zaten konserdeydim bugün. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler vardı. Tabi ki yürürüz dedim. Birlikte yürümek güzel oldu, halkı selamlamak. Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Daha sonra Haluk Levent Anıt Park'ta konser verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hareketlilik Haftası’nda Haluk Levent konseri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN