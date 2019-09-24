Hareketlilik Haftası’nda Haluk Levent konseri

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında konser verecek olan sanatçı Haluk Levent, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yürüyüş etkinliğine katıldı. Levent, yürüyüşte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş ve ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Hiç değilse sayın bakanımızı yakaladım. Bisikletlilerin, yaya ve engelli sporcuların bazı sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Bize sosyal medyadan çok baskı yapılıyor, hazır bakanımızı bulmuşken yürüyüş boyunca kafasını şişiriyorum birazcık ama çok güzel bir etkinlik. Ben zaten konserdeydim bugün. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler vardı. Tabi ki yürürüz dedim. Birlikte yürümek güzel oldu, halkı selamlamak. Gençlerin yararlanacağı bütün etkinliklerde varız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Daha sonra Haluk Levent Anıt Park'ta konser verdi.