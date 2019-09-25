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‘Tek hedefimiz şampiyonluk’

Giriş Tarihi: 25.9.2019
‘Tek hedefimiz şampiyonluk’
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Goalball Erkek Milli Takımı, 4-14 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenecek Goalball Avrupa Şampiyonası için Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarını sürdürüyor. Üç defa üst üste paralimpik oyunlarına kota alma başarısı gösteren milli takımımızda kaptan Hüseyin Alkan "3 kez üst üste takım branşlarında paralimpik oyunlarına katılan tek branşız. Sorumluluklarımızın farkındayız hedefimiz bu sefer şampiyon olmak" diye konuştu.
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‘Tek hedefimiz şampiyonluk’
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