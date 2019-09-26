Şımarma lüksümüz yok

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sveç'in Helsinborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda hem ferdi hem de takım müsabakalarda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, açıklamalarda bulundu. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da birincilik kürsüsüne çıkan Öztürk, Tokyo 2020 hazırlıkları kapsamında gelecek yıl 15'e yakın kamp yapacaklarını söyledi.
Milli sporcu, "2016'dan daha fazla heyecanlıyım. Üzerimde büyük sorumluluk var. Göğsümüzde bayrağımızı taşıdığımız sürece şımarmaya lüksümüz yok. Çünkü devlet bize yatırım yapıyor.
Her türlü imkanı bizim için seferber ediyor. Bizler de bunun karşılığını devletimize, milletimize vermek zorundayız. Bu da madalyayla oluyor. Her zamankinden daha fazla çalışıp 2020'de hem ferdide hem takımda en az iki madalya getirmek istiyoruz. Rengi altın olursa muhteşem olur"
ifadelerini kullandı. Engelllilere seslenen Başarılı sporcu, "Mutlaka spor yapın. Evde oturup, dört duvar arasında ölümü beklemek size hiçbir şey kazandırmak. Hem özgürlüğünüze kavuşun hem de spor yapın"
dedi.