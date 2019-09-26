Şımarma lüksümüz yok

BUGÜN NELER OLDU

sveç'in Helsinborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda hem ferdi hem de takım müsabakalarda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, açıklamalarda bulundu.Milli sporcu, "2016'dan daha fazla heyecanlıyım. Üzerimde büyük sorumluluk var.Her türlü imkanı bizim için seferber ediyor. Bizler de bunun karşılığını devletimize, milletimize vermek zorundayız. Bu da madalyayla oluyor. Her zamankinden daha fazla çalışıp 2020'de hem ferdide hem takımda en az iki madalya getirmek istiyoruz.ifadelerini kullandı. Engelllilere seslenen Başarılı sporcu, "Mutlaka spor yapın. Evde oturup, dört duvar arasında ölümü beklemek size hiçbir şey kazandırmak.dedi.