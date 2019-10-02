Üniversite öğrencileri plastik kırma makinesi üretti

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yıl mezun olan Kadir Elmas, Mercan Heval Demirci ve Şafak Özden üniversite bitirme projesi olarak plastik ve sıfır atıkla ilgili çalışma hazırladı. 3 arkadaş yapmış oldukları araştırma sonrası termoplastik (pvc, pet, polietilen, polipropilen, polisitren) ve elastomer (kauçuk, silikon) malzemelerin geri dönüşümü sağlayacak kırma makinesi üretmeye karar verdi. Üniversitede çalışmalara başlayan 3 arkadaş, Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Cemal Merih Şengönül'ün danışmanlığında ve TÜBİTAK'ın bitirme projelerine sağladığı maddi destek yardımıyla yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrası 'Termoplastik ve Elastomer' projesi kapsamında taşınabilir yeni bir cihaz üretti. Proje TÜBİTAK BİDEB tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ankara Bölge yarışmalarında 'Makine İmalatı ve Otomotiv' alanında 1'incilik ödülünü kazandı. 'TEKNOFEST 2019' etkinliğine davet edilen proje, 81 ilden toplamda bin 107 yarışmacının katıldığı yarışmalarda, 'Makina İmalatı Ve Otomotiv' kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Projenin, doğaya ve geri dönüşümle uğraşan sanayi kuruluşlarına katkıda bulunması hedefleniyor.