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Paralımpık atıcılarda Tokyo vızesı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Paralımpık atıcılarda Tokyo vızesı
AVUSTRALYA'DA düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarına kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası başladı. Sydney kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Korhan Yamaç, 25 metre tabanca kategorisinde atışları 563 puanla 48 kişi arasında 11. sırada tamamladı. Savaş Üstün ise 10 metre havalı tüfekte 631,8 puanla 70 kişi arasında 14. oldu. Milli atıcılar Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, bu sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
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Paralımpık atıcılarda Tokyo vızesı
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