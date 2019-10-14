Bu yıl ikinci buluşma

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BUGÜN NELER OLDU

nkaraKitap Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını başkentli okuyuculara açacak. Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılacak. ATO Congreisum'da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim'de düzenlenecek fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, 6 yıllık geçmişi bulunan Ankara Kitap Fuarı'nın her senenin başında bir kez daha başkentlilere kapılarını açtığını söyledi. Çayır, "Ankara kitap seviyor ve kitap okuyor. Biz de Ankaralının kitaba, farklı yayınevlerine, yazarlara, konferanslara rahat ulaşabilmesini sağlamak açısından fuarı yılda iki kereye çıkardık" dedi. Remzi Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın, okuyucu ilgisi açısından Türkiye'de birinci olduğunu kaydederek, "Okullara afiş dağıtmaya gittiğimizde öğretmenlerin, öğrencilerin gözleri ışıldıyor. İlgi çok. Metrekareye düşen okuyucu sayısı en fazla olan kitap fuarı, Ankara Kitap Fuarı" ifadelerini kullandı. Şubatta düzenlenen fuarı 500 binin üzerinde başkentlinin ziyaret ettiğini söyleyen Çayır, "Bu fuarda ziyaretçi sayısının 600 bini geçmesini bekliyoruz. İki kez yaptığımız için artık yılda 1 milyon ziyaretçiyi aşacağız. Bu da çok büyük bir rakam. Herkesin internetin başında zaman tükettiği, sanal medyanın hepimizi sarıp sarmaladığı bir dünyada yeniden kitaba dönüşün işareti gibi bir şey" diye konuştu.