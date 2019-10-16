Hedef her ilde bir riskli bebek izleme merkezi

BUGÜN NELER OLDU

YÜKSEK İhtisas Üniversitesi bünyesinde geçen mart ayında açılan Riskli Bebek İzleme Merkezi'nde, erken doğan bebekler doğum öncesi ve sonrasında takip edilerek, olası risklerden korunuyor. Riskli Bebek İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal, "Merkezde riskli bebek takibinde uzmanlar yetiştirip, Türkiye'de bu konuda her hastanede bir riskli bebek izleme merkezi açmak istiyoruz" dedi. Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal, 2007-2009 arasında Hollanda Groningen Üniversitesi'nde erken tanı, erken rehabilitasyon alanında eğitim alıp, Türkiye'de 'riskli bebek kongresi' düzenleyerek bu grupla çalışan sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Bakal, ardından Hollanda'da bulunan Riskli Bebek İzleme Merkezi'nin Türkiye'de de kurulması için görev yaptığı üniversite yönetimi ile görüştü. Bunun üzerine geçen Mart ayında, üniversite bünyesinde Riskli Bebek İzleme Merkezi kuruldu. Türkiye'de riskli bebeklerin tanı ve erken müdahalesi ile izlem süreçlerinde yaşanan mevcut sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik beklenti ve çözüm önerilerinin tanımlanması, riskli bebek tanı ve izlemi için kurulan merkezde, erken doğan bebekler doğum öncesi ve sonrasında takip edilerek, olası risklerden korunuyor.