Telekom’dan Avrupa’ya güzel başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'a karşı Enes Taşkıran, R.J Hunter, TJ Campbell, Moustapha Fall ve Kyle Wiltjer beşiyle çıktı. Ankara ekibi hızlı hücumlarla başladığı maçta, pota altında Fall'ın iyi performansı ile fırsatları değerlendirdi.İKINCI çeyrekte etkin bir oyun oynayan ev sahibi takıma karşın etkili savunma ve hızlı hücumlarla karşı koyan Başkent temsilcisi ilk yarıyı bir sayı geride 44-43 kapattı. MAÇIN ikinci yarısına hızlı başlayan Türk Telekom, R.J Hunter'ın etkin oyunuyla farkı kapatmayı başardı.Son çeyreğe TJ Campbell ve Johnson'un etkili üçlükleri ile oyunu hakimiyeti altına almayı başaran Türk Telekom, 9-0'lık bir seri yakalamayı başardı.Türk Telekom'un en skorer ismi 15 sayı ile oynayan TJ Campbell olurken, Fall ve Johnson da 13'er sayılık katkı sağladı.