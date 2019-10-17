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Telekom’dan Avrupa’ya güzel başlangıç

’nde , ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ekibi ’u mağlup etti

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Telekom’dan Avrupa’ya güzel başlangıç
TÜRK Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'a karşı Enes Taşkıran, R.J Hunter, TJ Campbell, Moustapha Fall ve Kyle Wiltjer beşiyle çıktı. Ankara ekibi hızlı hücumlarla başladığı maçta, pota altında Fall'ın iyi performansı ile fırsatları değerlendirdi. Etkili savunma sayesinde üstünlüğü eline alan Türk Telekom, ilk 6 dakika sonunda skorda 20-11'lik üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği de 25-20 önde kapattı. İKINCI çeyrekte etkin bir oyun oynayan ev sahibi takıma karşın etkili savunma ve hızlı hücumlarla karşı koyan Başkent temsilcisi ilk yarıyı bir sayı geride 44-43 kapattı. MAÇIN ikinci yarısına hızlı başlayan Türk Telekom, R.J Hunter'ın etkin oyunuyla farkı kapatmayı başardı. Buna rağmen iki takımın etkisiz oyunu ile 3. çeyrek 59-59 sona erdi. Son çeyreğe TJ Campbell ve Johnson'un etkili üçlükleri ile oyunu hakimiyeti altına almayı başaran Türk Telekom, 9-0'lık bir seri yakalamayı başardı. Etkili savunması ile rakibine sayı vermeyen Ankara ekibi parkeden 82-78 galip ayrıldı. Türk Telekom'un en skorer ismi 15 sayı ile oynayan TJ Campbell olurken, Fall ve Johnson da 13'er sayılık katkı sağladı.

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Telekom’dan Avrupa’ya güzel başlangıç
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