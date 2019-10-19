Serkan’ın başvurusu ile okul yolu güvenli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören'de oturan Faik Erbağı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Serkan Meteoğlu, okullarının önünde sık sık trafik kazası olduğunu belirterek, yolcu almak için ters yöne giren bir dolmuşun da arkadaşlarından birine çarptığını, ilgili tedbirlerin alınması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yazdı. Başvuru yaptıktan 5 ay sonra KDK, dostane çözüm kararı aldı. Okulun önüne yaya geçidi yapıldı. Kazaların kendisini çok etkilediğini söyleyen Meteoğlu, "Her şeyin çözümü var, yeter ki isteyelim. Geri dönüş yaptıklarında çok mutlu oldum. Yine olsa yine yaparım. Sessiz kalamam, kalmayacağım" ifadelerini kullandı. Okulunun önüne yaya geçidi yapılması için başvuruda bulunan Meteoğlu'nun talebi KDK'yı harekete geçirdi. Belediye yetkilileri ve emniyetle irtibat kuran KDK uzmanları önce Faik Erbağı Ortaokulu'nun önünde keşif yapılmasını sağladı. Belediye görevlileri KDK'nın girişimiyle Keçiören İncirli Yunus Emre Caddesi'nde yaptıkları incelemede bölgede kısa zaman önce sinyalizasyon çalışmalarının yapıldığını rapor etti. Yapılan incelemelerin ardından trafikte çocukların can güvenliğini sağlamak için ayrıca mevcut yaya yolu belirginleştirildi ve gerekli önlemler alındı. Söz konusu okulda eğitimine devam eden öğrenciler; hem trafik ışığı hem de yaya yolu vasıtasıyla okullarına güvenle gelip gitmeye başladı.Kazalardan sonra çok korktuğunu ve etkilendiğini söyleyen 13 yaşındaki Serkan, "Geçen yıl annemle birlikte okuldan çıkıp karşıya geçtik. Dolmuş arkadaşıma çarptı. Böyle konuları konuşurken 6.sınıfta sosyal öğretmenim bu siteyi tavsiye etmişti. Gizlice çekim yapmak istedim. Kanıt olarak gönderecektim. Annem de olmaz görürlerse kızarlar dedi. Eve gelir gelmez KDK Çocuk internet sitesine girip başvurumu gerçekleştirdim. Okulumun önünde kaza olduğunu; dolmuşun hızlıca yolcu almak için ters yöne girdiğini ve karşıya geçen arkadaşıma çarptığını; daha önce de benzer kazalar yaşandığını yazdım. Önlem olarak okul kapanmadan 1 ay önce İlk başta polis geldi. 1 hafta durdu geri gitti. Önlem olarak polis görevlendirmişlerdi, fakat polis 1 hafta durdu gitti. Ben polisin de olmadığını belirterek tekrar yazdım. Başvuruyu 30 Mayıs' ta yaptım. 8 Ekim'de yani 5 ay sonra karar geldi. Otobandan geçer gibi geçiyorlar. Çok korkmuştum. Artık daha bilinçliyim. Özgüvenim arttı" dedi.Doktor olmak istediğini belirten Meteoğlu, "Arkadaşlarımla paylaşmadım. Hocalarım çok iyi bir şey yapmışsın teşekkür ederiz dediler. Çok ameliyat oldum. Yıllarım hastanede geçtiği için doktor olmak istiyorum" diye konuştu.Baba İhsan Meteoğlu(55), daha önce elektrik direği için kazılan çukuru Serkan'ın girişimleri sonucunda kapatıldığını söyledi. Meteoğlu, "Serkan çok bilinçli.Elektrik direği için yer kazmışlardı. Kazılan yere su dolmuştu. Öğrenciler oraya düşünce oğlum çukuru açtınız kapatmadınız çocuklar düşüyor diye bir yere bildirdi. Gelip hemen kapattılar. Eve kâğıt gelince annesi biraz korktu neyin nesi diye ben de doğru bildiğin şeyi yap dedim"dedi.ANNE Songül Meteoğlu(45) postacının bile çok şaşırdığını söyleyerek, "Oğluma 'karışma kaza yapanın annesi babası ya da akrabası yok mu' dedim. Ben yaparım o benim görevim onlar yapsın ya da yapmasın dedi. Sonucuna ben değil gelen postacı bile şaşırdı. Postacı Serkan Meteoğlu diye sorunca kendisi okulda bir şey mi var dedim. Kamu Denetleme Kurumu'ndan geldi, ne alaka dedi. Tedirgindim ve korktum. Ne olduğunu bilmiyordum" dedi.