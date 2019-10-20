Metro ve Ankaray personeline güvenlik eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğünce, metro, ANKARAY ve teleferik gibi raylı sitemlerde görev alan özel güvenlik görevlilerine, canlı bomba ve terör saldırılarına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzman personellerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ANFA Güvenliğin 183 çalışanına verdiği eğitimler tamamlandı. Ankara Metrosu, Ankaray ve teleferik gibi raylı ulaşım sistemlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, şüpheli şahıs ve intihar eylemcilerinin profilleri hakkında bilgi verildi.