Mehmet dede gençlere taş çıkartıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da yaşayan Çelik, çalışkanlığı ve azmiyle gençlere taş çıkartıyor. Her ihtiyacını kendi karşılayan demirci ustası Mehmet Dede, camiye gidebilmek için kendine pedallarını elleriyle çevirebileceği bisiklet yaptı. Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde damadı ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Dede, çevresinde çalışkanlığı ve azmiyle biliniyor. Her ihtiyacını kendisi karşılayan Mehmet dede, yıllardır demircilik işiyle uğraşıyor. Ahşap doğrama makinesini ve daha bir çok aleti kendi çabasıyla tasarlayıp geliştiren Mehmet Çelik gençlere taş çıkarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla atölyesinin yolunu tutan Mehmet dede, hem sempatik tavırlarıyla hem ömrü bir asra yakın yaşına rağmen gösterdiği çabayla büyük ilgi topluyor. Geçirdiği felç nedeniyle camiye giderken zorlanan Mehmet Çelik, damadının aldığı bisikleti kabul etmedi. Mehmet dede, birkaç eksiği kalan tasarımını kendi yaptığı bisikletini kullanmak için gün sayıyor. Ayaklarını kısıtlı kullanabilen Mehmet dede pedalları elleriyle kullanabileceği direksiyon hâkimiyetini ise ayaklarıyla sağlayacağı bu bisikleti ile hayatını kolaylaştıracak. Eşini kaybettikten sonra Bartın'dan Ankara'ya gelen Mehmet dedenin 5 çocuğu 20 tane torunu bulunuyor. Ömrü bir asra yaklaşan Mehmet dede sağlığını tek çeşit beslenmeye ve çok çalışmaya borçlu. Asla iki çeşit yemeği aynı anda tüketmeyen Mehmet dedenin gençlere tavsiyesi çok çalışıp üretken olmaları.Mehmet dedenin bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten damadı Aziz Kaya, "Bir gün evde otururken böyle bir şey yapacağım ben dedi. Bende dedim ki ben sana elektrikli bir motor alıyım, o da buna hiç itibar etmemiş bir baktım bir 12'lik demir omuzlamış birkaç tane parça almış gelmiş, geldi buraya ilk önce evine götürmüş. Oradan buraya getirdik, burada başladı. Kendisi kesiyor, biçiyor, ekiyor yalnız kaynak yerine oğlum var benim ona şurayı kaynatıver diyor. Orayı söylüyor o kaynatıveriyor. Uyku uyuyamıyor zaten aşağı yukarı sabaha yakın falan ancak uyuyabiliyor. Öyle bir problemi var. Orada burada şöyle yapsam, böyle yapsam diyor. Bisikleti merak edip kalkıp gidiyorlar hele hele cami cemaatinden birisi var. Mutlaka o da sanatkar, o da merak ediyor olur mu olmaz mı diye öyle o da geliyor. Daha onun gibi böyle çevre esnaf arkadaşlar geliyor. Cuma günleri namaza gidiyor, o gün hiç gelmiyor. Geliyor bir kısmını yapıyor ondan sonra biraz dinleniyor. 93 yaşındaki adam biraz bitkin oluyor. Hal böyle olunca tam faal çalışamıyor" dedi. Bisikleti camiye gidip gelebilmek için yaptığını belirten Mehmet Çelik, "Felç olduktan sonra bacağımı incittim. Bir de o incitme zorluyor. Felçlikte biraz gıdamı düşürmüş. Camiye gidip gelemiyorum. 800 adım mesafe var. Camide namaza da gitmeye gayret ederim. Onun için bununla hem vakit geçirmek için yaptım. Böyle bisiklet yok, bu piyasada yapılmış değil kimse bunu becermiş değil bunu kendi kafamdan ayarladım. Kendi kafamdan ben bunu ayarladım şöyle olursa şöyle olur, şöyle olursa şöyle olur yani mantosu bunun biraz çirkin tam orijinali değil de artık biraz idare eder" dedi.HAYATINI hep şükrederek geçirdiğini belirten Mehmet dede,"Şükür Allah'a benim böyle sağlıklı kalmam için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimet. Sağlığım için bir hazırlık bir şeyi yok Allah bana ne verdiyse onlar. Şimdi benim gençliğim bunlara uymaz. Benim gençliğimin günleri sıkıntılı cefalı geçti. Şimdiki gençlik rahatlıkla geçiyor. Ben 36 ay askerlik yaptım şimdikiler 6 ay askerlik yapıyorlar. Şimdiki zamanlar eski zamanın elçisi oldu yani çok rahat bir zaman şimdiki zaman şu zamana nankörlük yapmakta biraz haramdır. Çok iyi bir zamandayız. Gençler için bu vakit bir sermayedir. Sermayesini tutabilen kendini tutar. Kazanç bir gelirdir kazancı ne kadar hesaplı yaparsan o kadar istifadeli olursun. Onun demirini aldım kendim imalatını yaptım. (Ahşap Makinesi) Topunu tornacıya yaptırdım mantosunu kendim imalatım demirini aldım kendim yaptım. Hazır almadım, ben hem vakit geçirdim hem ucuza mal ettim hazır alırsam çok para sadece topunu yaptırdım tornacıya diğer taraflarını demir imalatını ben kendim yaptım yapabilmeye kadir olduğum için ama şimdi ağır iş onu şimdi yapamam ama vakit geçirmeye yarıyor" diye konuştu.