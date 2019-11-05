Hazal ATEŞ: Mezarlık deyip geçme!

BUGÜN NELER OLDU

Reformcuyazar "Bir şehrin mezarlığını gör o şehrin ne olduğunu anla" der.mezarlık deyince akla hemenvegelir.Bugündöneminin birçok ünlü isminin yattığı'ndan söz etmek istiyorum.Yazarlar, şairler, gazeteciler, bakanlar,eşleri, vekiller, valiler, dünya şampiyonları… Aklıma ilk gelenler;… Burası'dan sonra'da en büyük mezarlık...'nun bozkırında yeşilliği öne çıkarmasıyla dikkat çeker. Mezarlıktayanı sırabölümleri de yer alır. Türkiye tarihinin izlerini taşıyan mezarlığın tamamı dolmuş durumda.Söz mezarlıklardan açılmışken… Dün değerli arkadaşım'le konuşuyoruz.'nda rahmetli ağabeyi yatırıyor.Geçen hafta ziyaret edip çiçeklerini değiştirmiş, bakımını yaptırmış.Çalınan hayrat musluğunun yerine yenisini takmış. Önceki gün de annesioğlunun mezarını ziyaret etmiş. Bir de ne görsün,'in diktiği çiçeklerin bir tanesi bile yok.küçücük demir parçası musluktan, birer liralık çiçeklerden nasıl bir kazanç elde edilir! Bunları çalanlar bir gün okendilerinin de gireceğinivekonuya el atmasını rica ediyorum. Gerekirse belli noktalarayerleştirilebilir, güvenlikçi sayısı artırılabilir.Mezar taşındaki bir çiçeğeeden yarın neler yapabilir siz düşünün.Burada yatan herkese. Mezar taşlarını rahat bırakmayanlaragerekenverilsin.'nın "" şiiri ne güzel anlatır: "Ve şehrin şenliğine karşılık// Susar ve hatırlar: Bu kırık/Sizindir,/ Bir gün açmak için bu çiçekler/