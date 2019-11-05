Hazal ATEŞ: Mezarlık deyip geçme!

Reformcu İskoç
yazar "Bir şehrin mezarlığını gör o şehrin ne olduğunu anla" der. Başkentte
mezarlık deyince akla hemen Cebeci Asri Mezarlığı
ve Karşıyaka
gelir.
Bugün Cumhuriyet
döneminin birçok ünlü isminin yattığı Cebeci Asri Mezarlığı
'ndan söz etmek istiyorum.
Yazarlar, şairler, gazeteciler, bakanlar, Cumhurbaşkanı
eşleri, vekiller, valiler, dünya şampiyonları… Aklıma ilk gelenler;
Ahmet Arif
, Vedat Dalokay
, Hasan Ali Yücel
, Vecihi Hürkuş
, Uğur Mumcu
, Cahit Sıtkı Tarancı
, Mevhibe İnönü
… Burası Karşıyaka
'dan sonra Ankara
'da en büyük mezarlık... İç Anadolu
'nun bozkırında yeşilliği öne çıkarmasıyla dikkat çeker. Mezarlıkta Müslümanların
yanı sıra Hristiyan
, Musevi
bölümleri de yer alır. Türkiye tarihinin izlerini taşıyan mezarlığın tamamı dolmuş durumda.
Söz mezarlıklardan açılmışken… Dün değerli arkadaşım Eliz Özer
'le konuşuyoruz. Cebeci Asri Mezarlığı
'nda rahmetli ağabeyi yatırıyor.
Geçen hafta ziyaret edip çiçeklerini değiştirmiş, bakımını yaptırmış.
Çalınan hayrat musluğunun yerine yenisini takmış. Önceki gün de annesi Füsun Teyze
oğlunun mezarını ziyaret etmiş. Bir de ne görsün, Eliz
'in diktiği çiçeklerin bir tanesi bile yok.
Mezarlıktaki
küçücük demir parçası musluktan, birer liralık çiçeklerden nasıl bir kazanç elde edilir! Bunları çalanlar bir gün o mezara
kendilerinin de gireceğini hiç mi düşünmez
? Emniyet
ve mezarlık yetkililerinin
konuya el atmasını rica ediyorum. Gerekirse belli noktalara güvenlik kameraları
yerleştirilebilir, güvenlikçi sayısı artırılabilir.
Mezar taşındaki bir çiçeğe tenezzül
eden yarın neler yapabilir siz düşünün.
Burada yatan herkese Allah rahmet eylesin
. Mezar taşlarını rahat bırakmayanlara
gereken ceza
verilsin.
Cahit Sıtkı Tarancı
'nın "Mezarlık
" şiiri ne güzel anlatır: "Ve şehrin şenliğine karşılık/ Susar servileriyle mezarlık
/ Susar ve hatırlar: Bu kırık/ Aynadaki perişanlık/
Sizindir, siz gafil, siz bihaber
/ Bir gün açmak için bu çiçekler/ Ölülerin sükûnu bu çiçekler
"