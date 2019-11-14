Ahmet TEZCAN: Başkent Ankara Meclisi

Hemşerilik, birlik olma, biz olma ruhudur ve içinde önemli bir güç ihtiva eder. Bu ruhun ve gücün oluşmasında mutlaka dinî, millî, ekonomik yapının etkisi vardır. İnsanın aidiyet hissi de bir başka önemli durumdur ki bir işe bir göreve niyetlensek bu gücü arkamıza almaya çalışırız.
Başka memleketlerde de böyle bir duyguya rastlanmaz, "hemşerilik ruhu" diye bir şey pek yoktur.
Bir Alman
veya Fransız
ömrü boyunca
"Nerelisin?" sorusuyla
karşılaşmaz.
Ola ki karşılaştı ve "Dortmund
veya Marsilya
" gibi bir cevap aldı; bu defa "Neresinden?" diye soruyorsa o muhakkak Türk
'tür.
Kayıtlara göre en çok hemşeri derneği bulunan illerin başında Ankara
gelmektedir.
Belki bunu Ankara
'nın siyasî ve resmî hüviyetiyle açıklamak mümkün olabilir.
Ancak bunu tam olarak Ankara
'nın hayrına yorumlamak pek mümkün değildir.
Şöyle ki Ankara
'ya söz gelimi Kırşehir
, Yozgat
, Çankırı
veya Çorum
'dan yahut Türkiye
'nin her hangi yerinden gelen ömrü boyunca oralı olarak yaşamakta ve bir türlü Ankaralı
olamamaktadır. Bu, genel bir tespit. Ankara
'daki bütün hemşeri derneği ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan da bir kuruluş var: Başkent Ankara Meclisi
(BAM
).
Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
başkanlığında faaliyetini sürdüren bu çatı kuruluş Başkentlilik ruhunu oluşturmaya çabalamaktadır.
Benim de üyesi bulunduğum kuruluşun geçen hafta genel kurulu vardı ve çok çarpıcı tespitler yapıldı. Ankaralılar
ve Ankara
'ya Hizmet Edenler Derneği'nin Yenimahalle'deki binasında yapılan kongrede konuşan Başkan Nevzat Ceylan
, ülkemizin her yöresini temsil eden dernek ve federasyonların enerjisini birleştirmeye çalıştıklarını kaydederken, amacı tek cümleyle özetledi:Ankara
'ya sahip çıkmak, başkentlik bilincini oluşturmak.
Ceylan
'ın "En büyük sıkıntı Ankara'da yaşayanların Ankara
'yı sahiplenmemesi, Ankara
ile ilgili dertlerinin olmaması ve bu konudaki gayretlerin yetersiz oluşu" görüşüne katılmamak mümkün değil. Biz de o birlik beraberliği sağlamak durumundayız.
Nefes aldığımız, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz her imkanından istifade ettiğimiz Ankara'ya arka çıkmak durumundayız.
Ankara
son 20 yılda 120
milyarlık yatırım almış ama hepsi devlet yatırımı. Ankaralı iş adamı Ankara
'ya neden yatırım yapmıyor?
Ankara
'da Koç gibi kazanıp yatırımda Ankara
'yı unutanlara söyleyecek sözümüz olmalı.