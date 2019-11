Ahmet TEZCAN: Başkent Ankara Meclisi

BUGÜN NELER OLDU

Hemşerilik, birlik olma, biz olma ruhudur ve içinde önemli bir güç ihtiva eder. Bu ruhun ve gücün oluşmasında mutlaka dinî, millî, ekonomik yapının etkisi vardır. İnsanın aidiyet hissi de bir başka önemli durumdur ki bir işe bir göreve niyetlensek bu gücü arkamıza almaya çalışırız.Başka memleketlerde de böyle bir duyguya rastlanmaz, "hemşerilik ruhu" diye bir şey pek yoktur.Birveyaömrü boyunca"Nerelisin?" sorusuylakarşılaşmaz.Ola ki karşılaştı ve "veya" gibi bir cevap aldı; bu defa "Neresinden?" diye soruyorsa o muhakkak'tür.Kayıtlara göre en çok hemşeri derneği bulunan illerin başındagelmektedir.Belki bunu A'nın siyasî ve resmî hüviyetiyle açıklamak mümkün olabilir.Ancak bunu tam olarak'nın hayrına yorumlamak pek mümkün değildir.Şöyle ki'ya söz gelimiveya'dan yahut'nin her hangi yerinden gelen ömrü boyunca oralı olarak yaşamakta ve bir türlüolamamaktadır. Bu, genel bir tespit.'daki bütün hemşeri derneği ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan da bir kuruluş var:).başkanlığında faaliyetini sürdüren bu çatı kuruluş Başkentlilik ruhunu oluşturmaya çabalamaktadır.Benim de üyesi bulunduğum kuruluşun geçen hafta genel kurulu vardı ve çok çarpıcı tespitler yapıldı.ve'ya Hizmet Edenler Derneği'nin Yenimahalle'deki binasında yapılan kongrede konuşan Başkan, ülkemizin her yöresini temsil eden dernek ve federasyonların enerjisini birleştirmeye çalıştıklarını kaydederken, amacı tek cümleyle özetledi:'ya sahip çıkmak, başkentlik bilincini oluşturmak.'ın "En büyük sıkıntı Ankara'da yaşayanların'yı sahiplenmemesi,ile ilgili dertlerinin olmaması ve bu konudaki gayretlerin yetersiz oluşu" görüşüne katılmamak mümkün değil. Biz de o birlik beraberliği sağlamak durumundayız.Nefes aldığımız, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz her imkanından istifade ettiğimiz Ankara'ya arka çıkmak durumundayız.son 20 yıldamilyarlık yatırım almış ama hepsi devlet yatırımı. Ankaralı iş adamı'ya neden yatırım yapmıyor?'da Koç gibi kazanıp yatırımda'yı unutanlara söyleyecek sözümüz olmalı.