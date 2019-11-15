Altın Kanatlı Melekler güneyi fethetti

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SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında güçlü rakibi Muratpaşa Belediyesi SK ile karşılaşan Yenimahalle'nin melekleri sahadan 28-22 galip ayrıldı. Melekler, bu skorla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma iki takımın kıyasıya mücadelesi ile başladı. Yaptığı savunma ve hızlı hücum oyunuyla rakibine zor anlar yaşatan Yenimahalle Belediyesi SK sahaya; Nurceren, Fatma, Ceylan, Hanna, Gülsüm, Eda, Esra yedisi ile başladı.Maçın ilk yarısında Muratpaşa Belediyesi SK oyuncusu Eda Nur'un etkili oyununa rağmen devreyi 13-12 önde kapatan altın kanatlı melekler, kaleci Selen'in başarılı kurtarışları ve Nurceren ve Ceylan'ın skora etki eden oyunu ile izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yenimahalle'ye galibiyeti getiren goller; Nurceren (7), Ceylan (6), Edanur (5), Hanna (4), Fatma (3), Bilgenur (2) ve Esra (1) ile geldi.Maç boyu savunmayı elden bırakmayan Yenimahalle, kıyasıya mücadelenin yaşandığı hentbol müsabakasında yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırmayı başardı. Üst üste 4. galibiyetini alarak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Yenimahalle Belediyesi SK, 17 Kasım'da evinde Çek ekibi DHC Sokol Poruba ile karşılaşacak.