JAPONYA'NIN Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfı ev sahipliğinde Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması'na Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Nevşehir gibi çeşitli şehirlerden Japonca konuşma seviyelerine göre temel seviye A grubunda 9 ve orta-üst seviye B grubunda toplam 8 kişi olmak üzere toplam 17 kişi katıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Her yıl coşkulu katılımcıların harika konuşmalarından etkileniyor ve cesaretleniyoruz. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Yani Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir." diye konuştu. Miyajima, yarışmanın katılımcılarının Türkiye'de Japonca öğrenenlerin temsilcisi olduğunu belirterek, onlardan Japonca konuşarak Türkiye ve Japonya arasında bağ kurmalarını ve iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesinde rol almalarını istedi.

ÜÇ KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmacılar, hazırladıkları metinleri Japonca sundu, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Jüri, A ve B gruplarında 17 yarışmacıyı konuşmaların içeriği, ifade gücü ve soru cevap bölümündeki performanslarına göre üç kriterde değerlendirdi. Yarışmada A grubunda Serhat Yılmaz, B grubunda ise Zeynep Şeremet birinci seçilerek Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı. A grubunda Pınar Daylan ve B grubunda Yaren Demiryol ikinci olurken A grubundan Hüseyin Mert Bali ve B grubundan İsmail Olgu Atasoy da üçüncülüğe layık görüldü.