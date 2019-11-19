Ünıversıtelılere burs müjdesı

Keçiören'de ilk kez açılan YKS ve LGS kursları ile öğrencilerin eğitimine destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacak. Keçiören Belediye Meclisinde alınan kararla üniversitede eğitim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aylık karşılıksız burs desteği sağlanacak. Oy birliği ile alınan kararda 2019 -2020 eğitim –öğretim yılı için 200'ün üzerinde öğrenciye aylık karşılıksız 500 TL verilmesi kararlaştırıldı.

ALTINOK GENÇLERİN YANINDA

Gençlerin yanında olduklarını her fırsatta dile getiren Başkan Altınok, "Öğrencilerimize sınava hazırlık döneminde destek olmak amacıyla bir ilk olarak ücretsiz YKS ve LGS kursları açtık. Eğitim- öğretim yılı sonuna kadar hizmet verecek kurslarımızda aynı zamanda uzaktan eğitimle öğrenme imkanı, yapay zeka destekli eğitim ve rehberlik hizmeti ile tam öğrenme imkanı da sunuluyor. Başarı Okulu ile YKS ve LGS öğrencilerine hızlı okuma teknikleri, etkili iletişim yöntemleri ve stres yönetimi, sınava hazırlık ipuçlarına dair seminerler veriyoruz, şimdi de burs desteğimizle eğitimlerini destekliyoruz. Başkan Turgut Altınok, gençlerin yanında" dedi. "Milletlerin ve devletlerin geleceği gençleridir" diyen Altınok 'Başkanım Okulumda' programlarıyla tecrübelerini aktarıp gençlerin taleplerini de dinlediğini sözlerine ekledi.