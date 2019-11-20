Emin adımlarla yola devam

DEPLASMANDA Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından antrenmanlara devam etti. 90 dakika süren idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basınla sohbet etti. İlk olarak Türk Milli Takımı'nı tebrik eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımızı, teknik ekibimizi, Şenol Hocayı, federasyonumuzu kutluyorum. Çok güzel bir başarı oldu. İnşallah bundan sonraki başarıların da öncüsü olsun. Daha iyi şeyler bekliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız" dedi. ALT YAPIDAN 5 TAKVİYE

Kendilerinin de Kayserispor galibiyetiyle moral kazandığını söyleyen Hamzaoğlu, "Milli maç arasını da değerlendirdik. Altyapıdan 5 oyuncumuzu aldık. Onları da görme imkânı bulduk. İyi yönlerimizi daha da güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Evimizde aldığımız galibiyetle Kasımpaşa maçında daha iyi bir Gençlerbirliği izlettirmeye çalışacağız. Milli takımdan dönecek arkadaşlarımız perşembe günü (yarın) aramızda olacaklar. 3 tane antrenmanı da hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

DAHA İYİ YERDE OLMALIYIZ

Tecrübeli teknik adam, "Puan hesabı yapmadık ama bulunduğumuz yerde olmak istemiyoruz. İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıya biraz daha stresten uzak daha rahat hazırlanalım. Yapılan her çalışmayı büyük bir ciddiyet ve disiplinle yerine getiriyorlar. Güzel bir uyum yakaladık. O yüzden kafamızın rahat olması açısından ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek zorundayız. Bunu başaracak gücümüz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

TAKIM GAYET İYİ

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Takım olmanın meyvesini sonuç olarak da almaya başladık. Devamını getirmek önemli. Eksiklerimiz var. Kayseri maçında çabuk yorulduk. Bu açıklarımızı kapatmamız gerekiyor. İnşallah iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu. .