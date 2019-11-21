Pursaklar Belediyesi’nde öğrencilere eşya yardımı

BUGÜN NELER OLDU

PursaklarBelediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım yaparken insan onurunu zedelemeden, büyük bir hassasiyet ile hareket ederek ekonomik durumu yetersiz olan ve belediyeden yardım talebinde bulunan vatandaşların umudu oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler belediye tarafından sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Maddi durumu yetersiz öğrencilerden gelen talepler üzerine, ihtiyaç sahibi öğrenciye eşya yardımında bulunuldu.