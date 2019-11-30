Gölbaşı Belediyesi vergi mesaisi yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

GÖLBAŞI Belediyesi 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu da veznelerini açık tutacak. Gölbaşı Belediyesi, mükelleflerin Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini zamanında yatırabilmeleri için ek mesai uygulaması yapacak. Vatandaşların mağdur olmaması ve vergilerini rahatça yatırabilmeleri için belediye veznesi hafta sonu da mükelleflere hizmet verecek. Gölbaşı Belediyesi'nin giriş katında bulunan vezneler Cumartesi ve Pazar günü açık tutulacak. Vatandaşlar Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeyebilecekler. Vatandaşlar vergilerini Halk Bank Şubeleri ve ATM'lerinden veya belediyenin www.ankaragolbasi. bel.tr resmi internet sitesindeki 'Vergi Borcu Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler.