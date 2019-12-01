Amaç çocukların mutluluğu

BUGÜN NELER OLDU

31 yaşındaki Dora Kübra Yıldız yaptığı projelerle minik kalplerin hayatlarına dokunuyor, dünyayı güzelleştirip umutları yeşertiyor. O güçlü ekip 5 yıldır büyük bir özenle yardıma muhtaç çocukları sevindiriyor. Odak noktaları sadece muhtaç çocuklar olan bir paket mutluluk, okul zamanı köy okullarına giderek kırtasiye ve gıda paketleri, kışın bot ve mont, bayramlarda; bayramlık ve oyuncak hediyeleri ile çocukları mutlu etmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ankara'da bulunan köy okulları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Anadolu'nun en ücra köylerine giderek köyde yaşayan çocuklara hediyeler verip onlarla kucaklaşıyor. Bir Paket Mutluluk Sosyal Yardımlaşma Platformu Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, Aslen Bolulu. Gazi Üniversitesi Spor Akademisi ve Mamak Belediyesi Halk Oyunları konservatuarı mezunu. Milli Halk Dansları sporcusu ve Paintball branşında Türkiye'nin aktif ilk Bayan Avrupa hakemi. Üniversite yıllarında okuyup aynı zamanda çalışan Yıldız kazandıkları ile ayda 20-30 çocuğa paketler hazırlayıp eski mahallesi Önder mahallesinde dağıtarak çocukları sevindirirdi. 2006-2014 yılları arasında çocuklara küçük paketler hazırlayıp düzenli olarak bayramlarda ve belirli zamanlarda dağıtan Yıldız, 2014 yılında sosyal medya yaygın kullanılmaya başlayınca çocuklarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlamaya başladı. Duyarlı olan arkadaşları da Yıldız'a destek vermeye başladı. Onlarında destekleri ile ayda 100 den fazla çocuk sevindirmeye başladı.Bir Paket Mutluluk projesini anlatan Kübra Yıldız, "Aynı dönemde İstanbul da yaşayan kıymetli bir ablamız Afrika'ya sıcak yemek yollamak için yardım çağrısı yapıyordu. Onun vesilesi ile de o yıllarda 3 ayda bir Afrika ülkelerine sıcak yemek göndermeye başladık. Yine tüm duyuruları şahsi sosyal medyalarımızda yapıp geri dönüş yapan dostlarımızı izlenecek yolu bilgilendirerek muhtaç çocuklarımıza ve Afrika'ya düzenli yardımlar yapmaya başladık. Zamanla daha da büyüdük ve daha çok çocuk sevindirmeye başlayınca yakın dostlarımdan oluşturduğum 10 kişilik gönüllü ekibim ile çocukları mutlu ettiğimiz paketleri yapmaya ve dağıtmaya başladık. Şahsen ayda 30 çocuk sevindirmekle başlayan bir paket mutluluk ailemiz şu an da ayda bin çocuğun kalbine dokunuyor. Son 1 yıl içinde 5 binden fazla çocuğa bot ve mont, 10 binden fazla çocuğa ciciboğaz gıda paketi ve kırtasiye malzemesi, 6 bin çocuğa oyuncak, 4 bin çocuğa kıyafet desteği verdik. Ankara'da düzenlediğimiz yetim yemekleri ile 4 binden fazla yetim çocuğumuza sıcak yemek ikramı, 11 Afrika ülkesinde sadece Ramazan ayında 24 iftar ikramı ile 20 binden fazla Afrikalı evladımıza sıcak yemek ikramı gerçekleştirdik" dedi.YILDIZ, "5 yıldır büyük bir özenle yardıma muhtaç çocukları sevindirmeyi amaçlayan bir sosyal yardımlaşma platformuyuz. Odak noktaları sadece muhtaç çocuklar olan bir paket mutluluk, okul zamanı köy okullarına giderek kırtasiye ve gıda paketleri, kışın bot ve mont, bayramlarda; bayramlık ve oyuncak hediyeleri ile çocukları mutlu etmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir platformuz. Ayda bir kaç defa düzenli olarak Afrika ülkeleri; Kamerun, Çad, Togo, Kenya, Somali, Arakan, Nijerya, Bangladeş, Yemen, Tanzanya Etiyopya ve ayrıca Suriye, Filistin ile Afganistan'da sıcak yemek ikramları göndererek din, dil, ırk gözetmeksizin tüm dünya çocuklarının elimden tutmayı amaçlıyoruz. Yine aynı muhtaç ülkelere bayram zamanı bayramlık ve oyuncak gönderip oradaki çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaktayız. Bir Paket Mutluluk Sosyal Yardımlaşma Platformu Ankara'da olduğu için Ankara'da bulunan mülteci yetim çocuklar ile her ay düzenli bir şekilde yetim yemekleri düzenleyip çocuklara eğlence programı hazırlayarak savaşın çocuklarını sosyal hayata adapte etmeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.