Para triatletler için önemli bir adım

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, para triatletler konusunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile bir protokol imzaladıklarını söyledi. Federasyonlarının bünyesinde görme ve bedensel engelli triatletler bulunduğuna dikkati çeken Yalçınkaya,dedi. Türkiye'de kanunlar gereği engellilerin ayrı bir federasyonu bulunduğunu belirten Yalçınkaya, "Yurt dışına baktığımızda bu faaliyetler triatlon federasyonu altında icra ediliyor. Bizim para triatlet dediğimiz hem görme hem de bedensel engelli sporcularımız yarışlarımıza normal lisans çıkararak katılırdı. Fakat resmi altyapısı yoktu. Biz bunları yurt dışındaki turnuvalara kendilerinin bulduğu sponsorlar vasıtasıyla gönderebiliyorduk" diye konuştu.Yalçınkaya, para triatletlerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bir yazı gönderdiklerini ifade ederek şunları söyledi:Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile protokol yaptık. Bundan sonra sporcularımız bünyemizdeki yarışlara katılacaklar, yurt dışı iletişimleri de bizim üzerimizden yapılacak. Bedensel engelliler federasyonumuz onlara bir lisans verecek,PARA triatlon sporcularının olimpiyatlarda yer alması için bir proje gerçekleştireceklerini vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti: "Triatlon tüm dünyada gerçekten yükselen bir değer. O yüzden tarama yapıp ileride paralimpik oyunlara gidecek sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile bir program yapıp en az 2 sporcunun yurt dışındaki yarışmalara katılmasını sağlayacağız. İlk kez bu sezon Kuşadası'nda bir kadın para triatlet faaliyetimize katıldı. Bundan önceki yıllarda sadece erkeklerde katılım olmuş, bu sene kadın bir para triatletimiz bizimle birlikte oldu. Para triatletleri çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemliler ve değerliler. Onların iyi olması için daha iyi projelere imza atacağız inşallah."