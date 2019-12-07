Şoförlerden validatör isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Yalçın, özel halk otobüslerinde başlayan validatör ile ödemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz" sözlerini, "Kent genelinde dolmuşçuluk sektörünü bitireceği" gerekçesiyle eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay EGO, özel halk otobüsleri, metro, Ankaray ve Başkentray'da Ankarakart aracılığıyla elektronik ücret toplanmasını sağlayan validatör uygulamasını dolmuşlarda da uygulamak istediklerini açıkladı. Bunun üzerine Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, kartlı sisteme geçilirse işlerin olumsuz yönde etkileneceğini, kazançlarının sıfıra düşeceğini söyledi.Mazot parasını zor çıkarttıklarını söyleyen Yalçın, sadece dolmuş esnafı değil, dolmuşçu esnafının günlük kazancıyla, binlerce şoför, binlerce küçük şahıs işletmesi tamirci ve yedek parçacının geçim yaptığını validatör sisteminin gelmesi halinde bunların da yok olacağını ifade etti. Validatörlerin uygulandığı EGO otobüslerinin zarar ettiğini savunan Yalçın, "EGO otobüsleri, Ankara'nın en yoğun güzergâhlarında çalıştığı halde zarar ediyor. Mansur Başkan bundan bir hafta önce 'EGO'nun 2019 yılı zararı 630 milyon' diye açıklamada bulundu. Büyük otobüslerin zarar ettiği uygulama, bizim 14 kişilik minibüslerimizde nasıl olacak? Bunun imkânı yoktur. Minibüsçülük sektörünün ortadan kalkması demektir" diye konuştu.Minibüslerin fiziki alt yapı olarak yetersiz olduğunu vurgulayan Yalçın, ilçede 174 minibüs ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yalçın, "Bizim minibüsler tek EGO otobüsleri ise üç kapılıdır. EGO otobüslerinde vatandaş önden biner, kartını okuttuktan sonra arkaya geçer oturur. Ama bizim minibüslerde yolcular tek kapıdan yani aynı anda iniş ve biniş yapmaktadır. Bu yüzden teknik açıdan da bunun imkânı yoktur. İkinci bir konu ise terminalde inen vatandaşın cebinde Ankarakart yok ise gece evine nasıl gidecek? Bu kartlı sisteme bir alternatif olması gerekiyor. Yani garibanın arabası dolmuşlardır" dedi.Sincan'dan Ulus'a gidiş geliş 100 TL maliyeti var diyen Yalçın, mazot parasını zor çıkarttıklarını eğer kartlı olursa da bunu dahi çıkaramayacaklarını söyledi. Yalçın, "Kendi kendimizi zor geçindiriyoruz. Validatör gelirse bizim işlerimiz komple düşer sıfıra iner. Belediye'nin doğalgazlı otobüsleri bizim akaryakıtımızın yarısını alıyorlar. Doğalgaz akaryakıttan ucuz olduğu için daha ucuz oluyor. Biz şuan mazot parasını anca çıkarıyoruz. Kart gelirse bunu da çıkaramayız" dedi.Başkan Yavaş'tan konu ile ilgili yeni bir açıklama beklediklerini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti: "Şu anda belediye otobüsleri doğal gazla çalışıyor, bizden daha az yakıt harcıyor ve ayakta yolcu alıyor. Bizde ayakta yolcu almak yasak. Bugün Sincan'dan Ankara'ya gittiğimizde 80 lira yakıt, diğer giderleri de eklediğinizde toplam 100 lira giderimiz var. Ayrıca Ankarakart ile 65 yaş üstü ücretsiz binenler ve öğrenciler var. Yani bu sistemin kesinlikle minibüslerde kullanılması imkânsız. Bizim bu araçlar, babamızdan yadigâr. Başkandan bizi rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz."Böyle bir uygulama minibüsçülük mesleğini yok eder diyen Yalçın, "Bunu sadece minibüsçü olarak düşünmemek gerekir, dolmuşçu esnaflarımızın günlük kazancıyla, binlerce şoför, binlerce küçük şahıs işletmesi tamirci ve yedek parçacıda geçim yapıyor. Bunların da yok olmasına vesile olur. Kocaman otobüslerin, metronun ve başkent rayın bu sistemle zarar ettiği ve devamlı sübvanse edildiği açıklamaları yapılırken 14 kişilik minibüsçü esnaflarımızın yok olması kaçınılmazdır. Bize göre dar gelirli vatandaşlarımızın özel arabası olan dolmuşlar bu haliyle kalması, korunması ve desteklenmesi gereken meslekler grubuna dâhil edilmelidir" ifadelerini kullandı.