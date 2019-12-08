Dışkapı’ya ÇEMATEM geliyor

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BiŞehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina, Türkiye'nin en büyük Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi'ne (ÇEMATEM) dönüştürülecek. Altındağ'da dev sağlık yatırımı için düğmeye basıldı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Çocuk Hastanesi tarafından boşaltılan binalara sağlık kompleksi kurulacak. Kampüs içerisinde Ankara'da ilk ve 22 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) kurulacak. Madde bağımlılığı ile mücadelenin merkezi olacak olan ÇEMATEM ayrıca, Türkiye'nin ilk Çocuk Ayaktan Rehabilitasyon Birimi ve Yetişkin Ayakta Rehabilitasyon Merkezi'ne de sahip olacak.