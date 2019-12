Ahmet TEZCAN: Belediye yönetimi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye nedir? Bir hizmet kurumudur, kâr kaygısı olmaz, doğumundan ölümüne vatandaşın en fazla ihtiyaç duyduğu bir HEMŞERİ kuruluştur. Peki, vatandaşın cebindenolarak belediyeye aktarılan her 100 lirandan kaç lirasının belediye tarafında vatandaşın hizmetine harcandığını düşünüyorsunuz?Önce şunu belirteyim: Bir bilginin, fikrin, düşüncenin topluma mal olması ve bir tavrın, duruşun oluşması için paylaşılması, tartışılması gerekmektedir.bu tarz hizmet yürüten, bir fikrin, bir bakışın oluşmasına çabalayan önemli, değerli kuruluşlar var. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) de bunların önde gelenlerinden biridir ve değerli katkılarda bulunmaktadır. Doç. Dr.yönetiminde, sahasında uzman, gönüllü bir kadro ile hemen her hafta gündemin önemli konuları, ilgili-yetkili konuklarıyla masaya yatırılarak düşünce dünyamıza sunulmaktadır. Çoğunluğu üniversiteliler olmak üzere her yaştan her meslekten katılımcılar da sorularıyla katkıda bulunuyorlar.Önceki hafta çok önemli bir konu;gündeme geldi veİlçesinin çehresini değiştiren belediye başkanı, tecrübelerini paylaştı. Cebimizden belediyelere aktarılan her 100 liranın ancak 10 lirasının vatandaşın hizmetine harcandığını, bu işi'nın göbeğinde 14 yıl süreyle yapmış birinden duyunca şaşırmadım desem yalan olur. Şimdi diyelimyılında'in bütçesilira. 6 sıfır atılınca katrilyon milyar, trilyonlar milyon oldu malum.bu paranın sadecemilyonunu mu başkente harcayacak? Kalannereye harcanacak peki? Gerisi personel maaşı, arabalar, yakıt ve diğer masraflar.. Festival, şenlik ve spora da önemli meblağlar ayrılıyor...Kendi döneminde hiç kredi kullanmamış, araç kiralamamış, personeli neredeyse yarı yarıya azaltmış vegibi bir bölgeyi medeni bir görünüme kavuşturmuş biri bunu söylüyorsa ben bunu ciddiye alırım. Belediye başkanı diyor "senin paranı harcayan adamdır, Merkez Bankasını bağlasan yetmez.." Ağız uçuklatacak şeyler var daha, yeri geldikçe aktaracağım.