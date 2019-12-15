Kıtalar Ankara’da buluştu

DÜNYA Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen "FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası" sona erdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen kupada Avrupa kıta takımı şampiyon oldu. Gelecek yıl düzenlenecek "1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası" öncesindeki ilk satranç turnuvası olma özelliği taşıyan FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'na, 24 ülkeden görme, işitme ve fiziksel engelli sporcular katıldı.

TÜRKIYE VE RUSYA BIRLIKTE MÜCADELE VERDILER...

Türkiye, Rusya, Almanya, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Polonya, Zambiya gibi dünyanın dört bir yanından engellerini aşarak gelen sporcuların satranç tahtasında kurduğu dostlukların damga vurduğu turnuvada, her biri en az bir kadın sporcuya sahip 6'şar kişilik Afrika, Amerika, Avrupa, Asya karma takımları yarıştı. Ev sahibi Türkiye'den ve sponsor ülke Rusya'dan oluşan Rusya- Türkiye takımı da iki ülke dostluğu adına satranç masasında mücadele etti.

"ENGELLİ SATRANCI ADINA ANKARA'DA ŞÖLEN VARDI"

5 tur boyunca çekişmeli mücadelelere sahne olan FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupasında Avrupa takımı şampiyonluğa ulaşırken, Asya takımı ikinci, Amerika takımı üçüncü, Rusya- Türkiye takımı dördüncü oldu. Afrika takımı ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı. FIDE Asbaşkanı Akaki Lashvili ise Türkiye'nin organizasyonuna övgüler yağdırdı. Lashvili, "Engellilerin FIDE'nin ana önceliklerinden birisi olduğunu ifade etmekten çok mutluyum. Engelli satrancı adına gerçek bir şölendi. Gelecek yıl ise Rusya'nın Hantı-Mansiysk şehrinde 150'den fazla sporcunun katılacağı Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonasını düzenleyeceğiz. Böyle bir organizasyon daha önce hiç yapılmamıştı. Bu turnuva için Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.



Ortak takımda yıldız isimler vardı

RUSYA-Türkiye takımında çok sayıda turnuvada şampiyonluğa imza atan Ahmet Taha İnal, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 2019'da ikinci olan Büşra Öztürk ve Özlem Erten ile Türk satrancının yükselen yıldızlarından, sportif başarısının yanında akademik kariyeri ile de dikkat çeken Handenur Şahin mücadele etti. Rus tarafında ise 2018 IBSA Dünya Satranç Şampiyonu FIDE Ustası (FM) Stanislav Babarykin, 6 kez IPCA Dünya Şampiyonu olarak rekoru elinde tutan ve 'Dört Şövalye Oyunu' adlı kitabı ile tanınan Andrey Obodchuk, 2012 Dünya Senior Satranç Şampiyonasında ve 2018 Rus Satranç Şampiyonasında başarı performansı ile hafızalarda yer edinen Tatyana Lukina yer aldı.