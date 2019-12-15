Şehit ailelerine düğün desteği

ALTINDAĞ Belediyesi şehitlerin ailelerine sahip çıkmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan karara göre, aziz şehitlerimizin Altındağ'da ikamet eden 1'inci derece yakınları, Altındağ Belediyesi tarafından işletilen düğün salonu ve kına konaklarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Eğer bir şehit yakını Altındağ Belediyesi evlendirme tesislerinden faydalanmak isterse, Altındağ Belediyesi'ne tesis kullanımı için hiçbir ücret ödemeyecek.

"YANLARINDAYIZ"

31 Mart yerel seçimlerinden sonra, göreve gelir gelmez ilk icraatının, şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenmek olan bir birim kurmak olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Şehitlerimizin aileleri, bizim de ailemiz... Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanet... Geride kalan aile bireylerine sahip çıkmak, onları kötü günlerinde olduğu gibi, iyi günlerinde de yalnız bırakmamak bizim görevimiz... 1'inci derece aile bireylerinin evlenme masraflarına biraz olsun destek olmak için böyle bir karar aldık. Belediye olarak tesislerimizin kullanımı için kendilerinden hiçbir ücret almayacağız" ifadelerini kullandı.