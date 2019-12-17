Dar gelirliye 4 bin konut

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81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.Haber dar gelirler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Başvurular dün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler de internet üzerinden ya da bankaya giderek sıraya girdi. Başkentliler proje hakkında şunları söyledi:ÖZGE Ünver, " Kiracıyım. İnternet sitesinde gördüm. Eşimle paylaştım. Beraber başvuru yapmayı düşünüyoruz. Başvurular bütün şubelerden yapılıyormuş. Ev sahibi olmayı çok istiyorum"diye konuştu.ÖNDER Türk: Evli ve 2 çocuk babasıyım. Kiracıyım. Geçen yıl başvuru yapmıştım çıktı. 1.5 yıl içerisinde bitmesini bekliyorum. 3+1 için başvuru yaptım. Daha taksitlendirme olmadı. Harita olarak belirleme oldu. Evim yoktu. Zaten evinin olmaması şartı aranıyor. Bu kez arkadaşım için geldim. Televizyonda haberlerde beraber izledik. Beraber geldik. İnşallah o da ev sahibi olacakBEKIR Erciyas: Evliyim 3 çocuğum var kiracıyım. Şansımı denemek istedim. Bankaya geldim çok kalabalıktı. Yarın gelmeyi düşünüyorum. Emekliler başvuru parası 500 TL veriyormuş. Emekli olmayanlar bin TL. 3-4 evi olup da müracaat yapanlar var. Özellikle bu işi emlakçılar yapıyor. Bunları izin verilmesin. Başkalarının haklarını yemesinler.KADER Özdemir: Ailemle görüştük, konuştuk. Onlara da cazip geldi taksitlendirme ücretleri de çok düşük. Çok kalabalık yarın sabah erkenden gelmeyi planlıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.TOKİ'nin sosyal konut projeleri ile ilgili detaylar ve bilinmesi gerekenler:Başvurular 15 Ocak 2020'ye kadar sürecek.Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak.Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak.Projede sosyal donatılar da yer alacak.Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17.3 milyar TL'yi buluyor.2+1 konutlar 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL'den satışa sunulacak.Konutlar depreme dayanıklı olacak.Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.