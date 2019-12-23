BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL defilenin kıyafetlerini çocukların istek ve hayalleri doğrultusunda Yenimahalle Belediyesi anaokulu ve gündüz bakımevi öğretmenleri tasarladı. Heyecanın bir an olsun azalmadığı defilede, birbirinden özel mankenler rengârenk kostümleri ile podyumda boy gösterdi. Ankara Konağı Fethi Yaşar Salonu'nda düzenlenen "Farkımla Güzelim" adlı özel defilede, çocukları ve aileleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran da yalnız bırakmadı.Defilede yer alan 3 ile 35 yaş özel mankenlerin performansları profesyonel mankenleri aratmadı. Çocukların hayal dünyalarına ve önem verdikleri konular çerçevesinde hazırlanan korsan, melek, denizkızı, prenses ve masal kahramanı kıyafetleri giyen mankenler alkışlar eşliğinde podyumda salındılar. Özel mankenler, kreş öğretmenleri eşliğinde podyumda sevgi dağıtırken salonda da duygu dolu anlar yaşandı. Kimi konuklar gözyaşlarını tutamazken, kimileri çocuklarını program sonuna kadar ayakta alkışladı. Defilenin finalinde ise 10. Yıl Marşı eşliğinde bayrak tasarımlı kıyafeti ile sahneye çıkan Alican Bıçak coşkuyu zirveye çıkardı.