‘Oscar’lık dönüş

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Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalırken Oscar Scarione mücadelenin kader adamı oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynamayan Arjantinli futbolcu maç öncesi teknik direktör Mustafa Kaplan'adedi. İlk yarıyı 10 kişi kalmış rakibi karşısında iki farklı geride kapatan Kaplan, 57. dakikada Scarione'yi sahaya sürdü. 9 dakika sonra Pinto'nun asistinde fileleri sarsan futbolcu hem takımını hem tribünleri ateşledi.Maç sonrası teknik direktör Kaplan,diyerek oyuncusuna teşekkür etti.Takımdan ayrılmak isteyen futbolcular olduğunun sinyalini veren Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Başkanımız ödemeleri yaptı, hiçbir oyuncu buradan gitmez, benim istediğim oyuncular gidecek. Biz bunun kararını yakında alacağız. Orgill gideceğini düşünüyor ama Orgill bu takımın içerisinde kalacak. Orgill 10 gündür idmana çıkmadı. 'Sakatlığım var' dedi, 4 gündür de hasta. Fedakarlık yaptı oynadı. Orgill'i arayanlar var ama bizim de ona ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncu buradan gitmeyecek. Kimse Ankaragücü'nün üzerinde değildir. 6 oyuncu almamız lazım" ifadelerini kullandı.OSCAR, Kasımpaşa'ya İsviçre'nin St. mıştı. Gallen takımından çok başarılı bir sezonu gelmişti. Doğaçlama futbol oynamaz. Sahada ne yaptığının farkındadır. Bizim kulüpte her zaman en çok koşan, en çok asist pas yapan isimlerdendi. Sağlığına çok dikkat ederdi, antrenmanlara geç kalmazdı. Az konuşan, sessiz sakin, sadece işine konsantre olan bir tarzı vardı. Kulüp personeliyle arası iyiydi. Uyarıları dikkate alır, sakatlandığında söylediklerimizden şaşmazdı. Maçlarda karşılaştığımızda her zaman sohbet ederiz, saha dışında aile yaşantısıyla örnek bir profesyoneldir."