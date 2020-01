Ahmet TEZCAN: Nice yıllara

BUGÜN NELER OLDU

İşte yine bir yeni yılda daha umutlarımızı tazelemek düşüyor bizlere. Milletimiz, memleketimiz, ecdattan emanet geleceğe miras vatan toprağımız, biricik yurdumuz, güzel'miz için en önce nice yıllara demek geliyor içimden, umutla ve mutlulukla.. Sonra bütün insanlığa,âlemine iyi yıllar dileyerek yeni yıllarını kutlamak istiyorum: Nice yıllara, kutluyorum,hepimize hayırlı uğurlu olsun inşaallah. Nice şarkılar, şiirler bize umut ve hüzün aşılar. Mazi olmuş geçen zamanın tekrarı ne mümkün; ancak şarkı, şiir olup dudaklarda mırıldanılır o kadar. Bir takvim sonunda yeni bir yıla kanat açmanın heyecanını yaşamak isteriz ve bu umutla yaşarız.Kelime olarak "dünya" nedir, ne demektir bilir misiniz? "Den'i, denaet" yani kötülük demektir lügat anlamıyla ve bunu idrak edebilsek her halde ölümü de dilimizden düşürmeyiz?! Ömrüne bereketbir kitap yazmış, adına da Arkamdan ağlama demiş. Her sayfası ibret, her satırı ders niteliğindeki kitabın hemencecik başında "Unutma" diyor; "Bir gün unutanların unuttuklarından bir unutulmuş olacağını unutma!.." diye ikaz ediyor. Günün uğraşı içinde belki gecenin bir anında ölümün de geleceğini unutmamamız için uyarıyor ve diyor ki: Ebedi yurdu kazanmak veya tümden kaybetmek de senin elinde. Baştan sona ölümden bahsettiği halde kitap bana inanılmaz bir rahatlık yaşattı, bakıp geçen, geçip giden yolcu gibi oldum, misafir psikolojisi yaşıyorum adeta ve bütün davranışlarıma da bu hal yansıdı sanki.. Hele de çok sevip saydığım sırrına eremeden kaybettiğim bir büyüğüm, Konya'dan Eczacı Mehmet Arıcı ağabeyin vefatının ardından Muhterem Yüceler'in kitabına rastlamış olmam tesadüf değil; tevafuk oldu... H H HVelhasıl akıp giden zamanla birlikte daha başında tükenmeye başlayan aslında bizleriz. Tüketiciyiz, tüketmeye de kendimizden başlıyoruz. Kum saatimiz hızla aşağı boşalırken ve sırrına da eremeden dünyanın nice ömürler tüketiyoruz! Şair'nın dediği gibi; "Sükûnuna ermeye koşuyoruz sanki / ömrün fazlası geride kalırken" unutsak 'bize yapılan kötülükleri yaptığımız tüm iyiliklerle beraber' her şey yoluna girecek.. Evet, yalnızca ölümü unutmasak; bize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmayarak hayatı daha yaşanır, daha mutlu ve anlamlı kılacağımız muhakkaktır. Ve son söz:'ye girerken ve bize yapacağı numaraları beklerken ben, öncelikle çocuklara kazasız belasız bir yıl diliyorum, gülücükleri hiç solmasın onların. Ve dünyanın tepesinde bütün coğrafyaları kana bulayanlara da birazcık insaf ve merhamet diliyorum. Hepinizin yeni yılını yürekten kutluyorum.