Tokyo 2020 için tarihi kota

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, oyunlara tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza attıklarını vurguladı. Para tekvandoya en çok destek veren ülkelerin başında geldiklerine işaret eden Şahin,ifadelerini kullandı. DÜNYA Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tekvando Federasyonunu bu başarısından dolayı kutlarken, 2020 Paralimpik Oyunları'na alınanTürkiye olduğunu belirtti.Meryem Betül Çavdar (K44 49 kilo), Gamze Gürdal (K44 58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 kilo)Mahmut Bozteke (K44 61 kilo), Fatih Çelik (K44 75 kilo), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 kilo)

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