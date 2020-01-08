Yeni rotası Tokyo

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Görme Engelliler Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan, daha sonra bebeğinin doğumu nedeniyle spora ara verenMilli sporcu Gülşah Aktürk, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda spor yaşamı, anneliği ve yeni hedeflerini değerlendirdi. Golbol eğitimine ilkokul ikinci sınıftayken beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığını belirten Gülşah Aktürk, yalnızca görme engelli sporcuların oynayabilmesi nedeniyle golbolün ayrı bir önem taşıdığını aktardı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk kazanan kadroda yer alan Gülşah, oyunların ardından annelik sevinci yaşadığını ve 2 yaşında Elif Bera adında kızının olduğunu belirtti: "Golbol, benim sadece mesleğim değil, aynı zamanda çok severek yaptığım, bırakamayacağım bir branş. Bu yüzden bebeğimin doğumundan 40 gün sonra koşulara başladım.TOKYO 2020 için yoğun bir kamp ve hazırlık dönemi içinde olduklarını belirten Gülşah, "Hedefimiz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk. Onun dışındaki bütün sonuçlar bizim için başarısızlık. En son Avrupa şampiyonu olduk. Daha önce 1 golle finalde kaybedip dünya ikincisi olduk, 2016 Rio olimpiyat şampiyonuyuz. Tokyo 2020'nin en büyük favorilerinden biriyiz. Herkes bizi favori göstermişken elimizdeki avantajı kaybetmek istemiyoruz. Rakiplerimizin maçlarını izliyoruz, özel hocalarla çalışıyoruz; reaksiyon, patlayıcı kuvvet konularına ağırlık veriyoruz. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız" dedi."BENİM gibi defans oyuncularının kulakları çok hassas olduğu için golbol topunun çıkardığı sesle bütünleşiyoruz. Kulağımızdaki hassasiyetin zarar görmemesi için yüksek sesle müzik dinlememeye dikkat ediyoruz. Golbol oynanırken tribünlerde dahi ses çıkarılmasına izin verilmiyor. Tamamen topun sesine odaklanıp hamle yapmamız gerekiyor" diyen Gülşah, golbol branşının Türkiye'de henüz istenilen düzeyde yaygınlaşmadığını vurguladı: "2016 yılında Paralimpik Oyunları şampiyonu olduğumuz bilgisi haber kanallarında sadece alt yazılarda geçti. Birçok TV kanalının haber programlarında bile yayınlanmadı. Bu yüzden toplumumuz golbol nedir bilmiyor. Bir futbol kulübünün maç kazandığında oluşturduğu yankıyı biz olimpiyat şampiyonu olduğumuzda göremedik. Golbol branşının ülkemizde bilinirliği artırılmalı."GOLBOL hakemi Bülent Kimyon, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) hakem koordinatörlüğü görevine getirildi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bülent Kimyon, IBSA'daki yeni görevi nedeniyle tebrik edildi. Kimyon, geçen yıl Golbol Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile Ukrayna arasındaki final maçını yönetmişti.

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