Ağaç düşmanları

Son günlerde başkent Ankara'da, Büyükşehir Belediye binası önündeki ucube heykeller dikkat çekiyor. Mansur Yavaş önceki gün sosyal medyadan "Değerli zanaatkâr Hüseyin Şahin'in katkılarıyla biyolojik ömürlerini tamamlayan kuru ağaçları Ankara'mıza özgü figürlere dönüştürdük. Elimizdeki değerlerden faydalanarak, israf etmeden dünyamızı güzelleştirmek mümkün" sözleriyle yapmış olduğu ağaç katliamını paylaştı. AK Partili Fatih Ünal ve Sinan Burhan, yeşil düşmanı CHPli Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert bir dille eleştirdi. Ünal, "Belediye binası önündeki ağaçların kuruduğu için birer heykele dönüştürüldüğünü açıklamış. Yollarımız asfaltlanmasa da, parklarımız bakımsız kalsa da, ağaçlarımız kurusa da çok mühim değil artık. 5 yıl böyle geçecek sanırım" tweetini paylaştı. Sinan Burhan ise, "Mansur her yeri kuruttu. Heykel yapıyorum diye Ankaralıları kandırıyor. Nereden bakarsanız komik" diye konuştu. "Ağaçlar kurumuşsa ki, 30-40 yıllık sapasağlam ağaçlardı onlar, yerine tekrar ağaç dikilmesini beklerdim" diyen Fatih Ünal, "Oradaki heykelleri çok anlamsız buluyorum. Ağaçlar kurumuşsa yerine bir fidan diktik deseydiler çok daha sevinirdim. Anlamlı bulmadım" ifadelerini kullandı.Sinan Burhan, "Mansur Bey 1 yıl içerisinde bir tane park yapmadı ama tebrik ediyorum kendisini, yemyeşil bir ağaçtan heykel yaptı. Mansur Bey'in seçim öncesindeki vaatlerine ilişkin, dağ fare doğurdu. Mansur bey dağdan bir keçi heykeli doğurttu. Bütün Ankaralıların sorunları böylece çözülmüş oldu. Mansur Bey'in bu heykeli tüm Türkiye'yi kurtaracak heykel olduğunu söyleyebiliriz. Nereden bakarsanız komik. Ağaçları kesip kurutunca, park ve bahçeleri sulamayınca sonradan milleti kandırmak için, "Ben kuru ağaçtan heykel yaptım" yalanını söylüyor. Her yeri kuruttu. Ben heykel yapıyorum diye Ankaralıları kandırıyor. Mansur Bey'in ufku bu kadarmış. Yazık Ankara'ya" diye konuştu.BELEDIYE önündeki yeşil ağaçların kesilerek heykel yapılmasıyla ilgili belediyeden akla ziyan bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre biyolojik ömrü bitmiş ağaçların yontulduğu belirtiliyor. Açıklamada "Başkan Mansur Yavaş'ın talimatı ile kuru ağaçlar, dekoratif, sanatsal ve estetik dokunuşlarla figürlere dönüştürüldü. Heykeltıraş Hüseyin Şahin Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerini ağaçlara işledi. Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda uygulanması konusunda Başkentlilerin fikir ve önerilerine de başvuracak" denildi.

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