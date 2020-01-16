‘Baba Parası’ başkentte

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı 'Baba Parası' filminin Ankara'da Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'ndeki gösterimi oyuncuların katılımı ile yapıldı. Salonu dolduran seyirciler, başrol oyuncuları ile özçekim yapabilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncular, hayranlarıyla yakından ilgilendi. Rasim Öztekin'in doğum günü ise, Öztekin'in salonda olmamasına rağmen oyuncular ve salonu dolduran seyirciler tarafından coşkuyla kutlandı.'Baba Parası' oyuncu kadrosunda bulunan Rasim Öztekin'in doğum günü olduğunu hatırlatan Kural, "Kendisini çok seviyoruz, iyi ki var. Türk tiyatrosu ve sinemasının duayenidir kendisi. Bizim ustamızdır" ifadelerini kullandı. Murat Cemcir de gösterim öncesi Rasim Öztekin'i cep telefonu ile aradı. Cemcir seyirci ile birlikte usta oyuncunun doğum gününü kutladı. Cemcir, seyircilerle birlikte, "İyi ki doğdun Rasim" tezahüratını yaptı. Cemcir, görüntülü arama sırasında Öztekin'e, "Abim, Ankara sana hayran" dedi. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le ilk defa bir projede yer aldığını söyleyen Yağmur Tanrısevsin ise ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Baba Parası' filminde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Tanrısevsin, "Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın enerjisi çok yüksek. Sette çok keyif alarak çalıştım. Çok mutluyum. İyi ki bu filmde yer aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. Alışveriş merkezi yönetimi tarafından Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'e birer plâket takdim edildi.YAPIMCILIĞINI 'TR 40 33 Productions'un üstlendiği film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikâyesini anlatıyor. Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. 1 Ocak'ta vizyona giren filmde Devrim Yakut, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor.

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