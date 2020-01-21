Keçiören’de Sümer Ezgü coşkusu

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KEÇIÖREN Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Çocuk Korosu Konseri, koro şefi Senem Aypar'ın yönetiminde ve minik çocukların seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Keçiörenli ailelere eğlenceli bir akşam yaşattı. Konuk sanatçı Sümer Ezgü'nün de sahne aldığı akşamda salondaki vatandaşlar coşkulu türkülere eşlik ederek konserin tadını doyasıya çıkardılar. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Konserine ailesi ve torunlarıyla birlikte katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bir kişi bir dünyayı değiştirebilir veya bir kişi dünyayı karanlığa sürükleyebilir. Bu nedenle çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır. Çocuklarımızın üzerine titreyerek el ele verip onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız" dedi. Başkan Turgut Altınok konuşmasının sonunda, koroya ve konuk sanatçı Sümer Ezgü'ye teşekkür ederek, "Gönülden, sevgi ile Keçiören'e gelip eserleri ile bizlere arşiv bırakan, ezgileriyle Anadolu'yu Keçiören'e taşıyan değerli sanatçımız Sümer Ezgü'ye ve koro şefimiz Senem Aypar'a bu güzel konser için teşekkür ediyorum" dedi.