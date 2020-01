Esnaf taksi yönergesine karşı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve taksicilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla web sayfası üzerinden "Ticari Taksi Anketi" yapılıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 701 taksicinin katılacağı, 9 sorudan oluşan ankette, şoförler kadar yolcuların can ve mal güvenliğinin korunması, çalışmaların belli bir düzen içinde yapılması ve şehir içi trafik güvenliğine ilişkin konular yer alıyor. Taksicilere anketle, "Ticari Taksi Yönergesi", taksi ruhsat sahiplerinin ve şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taksi duraklarının tasarımı ve teknolojik uygulamaların araçlara entegrasyonu hakkındaki düşünceleri soruluyor.Birçok maddenin taksici esnafını sıkıntıya sokacağını söyleyen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bu yönergenin geri çekilmesi ve yeniden revize edilmesi lazım. Ankara'da bu yönergeyi ilgilendiren 18 esnaf odası var. Yönerge esnaf odaların dışında sadece belediye bürokratlarının yapmış olduğu bir yönerge. Taksici esnafı yönerge çıkarsa ne yapacağız diye bize geliyor. Başkentte 420 durak 7 bin 700 taksi var. İlçelerde 500'ün üzerinde taksi var" diye konuştu. Taksici esnafı yönergedeki şu maddelere karşı:31 Aralık 2020'den itibaren 10 yaşından büyük araç çalıştırılmayacak.Taksi duraklarında kapasite düzenlenmesi.Sayı arttırılması.Yeni durak belirlenmesine UKOME karar verecek.Bir taksi plakası ikinci bir durakta çalışamayacak.Araçlardaki şoförlere sigortalı olma şartı getirilecek.Başkan Mehmet Yiğiner şu görüşleri dile getirdi:5 ayda 8 bin aracı kim yenileyecek.Ankara'da nüfusa göre taksi sayısı fazla.Ziller kalkacakmış. Çağrı sistemi gelecekmiş. Vatandaş da ciddi derecede mağdur olacak.Duraklardan herkes istediği kişiyi alacakmış. Bu tamamen iş huzurunu bozmaya yönelik bir madde.Şoförün arabada çalışabilmesi için 20 kuruma müracaat etmesi lazımmış.Şoför değiştiği an ruhsatın yeniden düzenlenmesi gerekecek.Taksi her yıl muayeneye gidiyor bakımını dört dörtlük yaptırıyor ama yönerge ile belediye de bakacak, iş uzayacak.6 ayda bir taksici esnafımız hem maddi yönden harcama yapacak hem de zaman kaybı yaşayacak.Taksici esnafı durak sistemi ile haraca bağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU