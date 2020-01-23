Babamın mirasını büyüteceğiz

ürkiye

Ankara'da dün sabah gerçekleştirilen anma törenine İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ile oğlu Önder Cavcav'ın yanı sıra Gençlerbirliği Başkanlığını sürdüren diğer oğlu Murat Cavcav'ın önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolculardan Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan katıldı. İlhan Cavcav'ın kabri başında okunan Kuran-ı Kerim'den sonra başkan Murat Cavcav kısa bir konuşma yaptı. Cavcav,diye konuştu,Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. TFF açıklamasında, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi. Öte yandan Kulüpler Birliği de, "Vakfımızın 2000-2001 / 2001-2002 / 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlığını yürüten Türk futboluna çok uzun süreler hizmet veren onursal başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.