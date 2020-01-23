‘Bir İşaretin Yeter’

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Üniversitesi koordinatörlüğünde metal sektöründe çalışan işitme engelli çalışanlar için işaret dili ve dijital öğrenme içerikleri geliştirme projesi "Bir İşarete Yeter" projesi başlatıldı. ASO, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri, Pamukkale Üniversitesi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve birçok şirketin ortaklığında yürütülen proje kapsamında 100 standart makine elemanı için işaret dili ile İngilizce ve Türkçe artırılmış gerçeklik destekli kitapçık, eğitim müfredatı ve kılavuz oluşturulacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Metal sektöründe çalışan ve istihdam edilecek işitme engellilere yönelik teknik işaret dilinin geliştirilmesi projesiyle de engellilerimizin niteliklerini biraz daha yükseltmiş olacağız" diye konuştu.