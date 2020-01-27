Özel çocuklara özel gösteri

KEÇIÖREN Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi üyesi olan engelli çocuklar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz olarak sahnelenen "Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları" oyunuyla keyifli bir gün yaşadılar. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna engelli çocukların aile ve öğretmenleri de katıldı. Oyunun son bölümünde MPS hastası Eftelya Koçer'de rol aldı. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz olarak Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde 5-11 yaş grubu çocuklar için sahnelenen "Keloğlan ve Aliş" oyunu cumartesi ve pazar günleri 12.30'da, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları" oyunu ise perşembe günleri 11.00 ve 14.00'te iki seans olarak sahneleniyor. Senaryosu Serpil Altınok'a ait olan oyunların yönetmenliğini ise Sedat Aslan yapıyor. Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları oyunu ile çocuklara çevreyi korumanın, temizliğin, sorumluluk sahibi olmanın, saygı ve sevginin önemi anlatılırken Keloğlan ve Aliş oyunu ile de bilgisayar oyunlarının zararı ve kitap okumanın önemi anlatılıyor.

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