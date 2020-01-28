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Engelli ailelerine semineri

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Engelli ailelerine ilk yardım semineri
ETIMESGUT Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından engelli ve ailelerine yönelik 'Hayat İçin İlk Adım İlk Yardım Eğitim' semineri düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminerde, engelli ailelerine olası bir boğulma, yaralanma ve kaza sonrasında neler yapılması gerektiği önce teorik olarak anlatıldı. Daha sonra ilk yardım eğitmenlerince uygulamalı eğitim verildi. Seminerle, ilk yardım konusunda farkındalık oluşturulurken, anlık gelişebilecek komplikasyonlar karşısında en küçük bir müdahalenin bile hayat kurtarabildiği mesajı verildi. Seminerin ardından engelli ve aileler için eğlence programı düzenlendi.
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Engelli ailelerine ilk yardım semineri
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