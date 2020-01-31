Afgan askerin karanlık dünyasına Türk hekimler ışık oldu

MAYIN patlamasında iki gözünde görme kaybı yaşayan Afgan askerin karanlık dünyası, Türkiye'de yapılan kornea nakliyle aydınlandı. Afganistan'da özel harekat biriminde görev yapan 30 yaşındaki Ghayrat Gül, mayın patlamasında iki gözünden yaralandı. Görme kaybı yaşayan Ghayrat Gül, ülkesinde bir dizi operasyon geçirdi. Yapılan operasyonlardan sonuç alamayan Gül, şifa bulmlak için Türkiye'ye geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvuran Gül, kornea nakliyle 2 yıl sonra yeniden görmeye başladı.Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özge, hastanın kendilerine başvurduğunda yapılan tetkiklerde hem gözün önünde hem de arkasında ciddi hasar olduğunu ve gözün içinde yabancı cisimler tespit ettiklerini söyledi. Hastanın görme duyusunu tekrar kazanması için iyi bir planlama yaptıklarını anlatan Özge, şöyle devam etti: "Öncelikle retina biriminden Prof. Dr. Ali Hakan Durukan hocamızla hastayı tekrarlı ameliyatlara aldık. Öncelikle sağ, sonrasında sol gözününün arkasındaki yabancı cisimleri temizledikten sonra aynı seansta her iki göze de kornea nakli yaptık. Ameliyat sonrası kendi yüzü de güldü, bizim yüzümüzü de güldürdü. Her iki gözü de şu anda kendisini çok rahat idare edebilecek şekilde görüyor, yakında da Afganistan'a göndereceğiz."

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