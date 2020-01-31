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aracın çarptığı yaya öldü

’da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 1 kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
KAZA, Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Söğütözü yönünde giden Serkan Can Polat yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için refüjden yola atlayan kimliği belirsiz 1 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın ön camı üzerinde hareketsiz kalan yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kıyafetleri bulunmayan yayanın, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken polis, ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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