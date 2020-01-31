Haydi gençler maça!

Gençlerbirliği'nin devre arasında İngiltere ekibi Swansea City'den transfer ettiği kaleci Kristoffer Nordfeldt kulüp sitesine verdiği video röportajda taraftara seslendi. Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı Eryaman Stadı'nda 1-0 yendiği karşılaşmada penaltı kurtaran 30 yaşındaki eldiven, başkentte forma giydiği ilk maçta yaşadıklarına ilişkinUmarım önümüzdeki maçlarda da kazanmaya ve yükselmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Türkçe öğrenmek ve bir dahaki röportajını Türkçe vermek istediğini belirten kaleciTürkiye ve ülkesi İsveç'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) şanslarını değerlendiren başarılı kaleci Nordfeldt, şunları söyledi: "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takıma sahibiz. Belki isim isim bakıldığında yıldız diyebileceğiniz isimler yok ama kaliteli bir takımımız var. Takım oyununu iyi oynuyoruz.Ancak çok yetenekli isimler var. Türkiye'nin geleceği çok parlak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olmalarını isterim."Daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Dahlin ve Hopf'a da değinen İsveçli kaleci, "Onlar burada çok güzel izler bırakmışlar. Bunu taraftardan da kulüp içindeki insanlardan da görebiliyorum. Umarım ben de onlar gibi iyi izler bırakabilirim" diye konuştu.SÜPER Lig'de 20. haftanın perdesini G.Birliği açacak. Kırmızı-siyahlılar, İstanbul'da Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 3 maçlık galibiyet özlemini geçen hafta Gaziantep'i 1-0 yenerek bitiren Gençlerbirliği, seriyi sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip geçen haftayı F.Bahçe yenilgisiyle kapatmış ve 16 karşılaşma sonra mağlup olmuştu.

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