Satın alma, sahiplen

BUGÜN NELER OLDU

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Sokaklarda başıboş köpekler tedavileri yapılmak ve kısırlaştırılmak üzere toplanarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürülüyor. Burada tedavileri yapılan köpekler aşılanırken, hayvanseverler tarafından da sahipleniliyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma ile 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Hayvan Korumasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri Gereği" ile Beypazarı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 14:00 ile 16:00 saatlerinde hayvanseverleri bekliyor.